سبب غريب يدفع رجل لضرب زوجته بقطعة حديدية أفقدتها الحركة

القاهرة(صدى):

أقدم رجل يقطن محافظة القاهرة المصرية على ضرب زوجته التي تعمل وتساعده في مصروفات المنزل، بقطعة حديدية على قدميها ويجعلها عاجزة عن الحركة لشهور طويلة.

وأوضحت السيدة التي رفعت دعوى للتطليق من زوجها: ” المعيشة الصعبة دفعتني للبحث عن عمل ينقذني وأطفالي الصغار من بخل زوجي الذي أجبرت على الزواج منه منذ سنوات، وجعلني أذوق العنف والتعذيب على يديه، مما تسبب في جعلي قعيدة بعد أن انهال على قدمي بالضرب المبرح بقطعة حديدية والسبب أخذي 50 جنيهاً وشراء بعض المستلزمات لأولاده ” .

وأضاف: ” وافق أهلي على الزيجة من أجل التخلص مني وتوفير لقمة العيش لضيق الحال وتكفل والدتي بمصروفات شقيقتي المريضة لتكسب أكبر قدر من المال حتى أرحمهم من ذل الحاجة والعوز ومد اليد، وفي الأخير طردت للشارع ومعي أطفالي ومصابة بعاهة ” ، متابعةً: ” بعد الزواج صبرت على العنف الجسدي والنفسي، وتحملت أن أجد نفسي حبيسة فى قفص مع زوجي وأولاده من زوجته المتوفاة، تفنن بحرماني من الراحة وشوه سمعتي بالكثير من الاتهامات الباطلة وتهديدي بطردي من المنزل ” .

واستطردت: ” تدهورت علاقتي بزوجي وأصبح يعنفني دون أي أسباب وحرمني من حقوقي الشرعية، لتضيق بي الدنيا بعد سلبه كل أموالي ورفضه منح أطفاله أي نفقات وإقدامه على حسابي حساباً عسيراً على نفقاتهم ورفضه علاج نجله المريض ” ، مضيفةً: ” في كل مرة أعترض على تصرفاته المشينة يضربني علقة موت ليحمل جسدي الهزيل والمصاب بأمراض عديدة آثارها، لأعيش في دوامة لا أعرف كيف أخرج منها، حتى كدت أن أقدم على الانتحار بعد أن يئست من الحصول على حقي وحق أولادي من دون فائدة “.