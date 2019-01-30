ضبط 419 مادة تبغ في جولة ميدانية بالبدائع

سالم المطيري(صدى):

تمكنت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في القصيم من ضبط 419 مادة مخالفة لأنظمة مكافحة التبغ، وجاء ذلك بعد جولة ميدانية نفذتها على منافذ البيع بمحافظة البدائع.

وشهدت الجولة ضبط و مصادرة إيقاع خمسة تعهدات على منافذ بيع التبغ و ضبط 364 كيس تمباك أقل من 500 جرام وسبعة علب دخان، أقل من 20 سيجارة 45 مثبت للتبغ وثلاثة كيلوات تنباك مجهول المصدر.

وكانت الجولة الميدانية بمشاركة عدة جهات حكومية تمثل عضوية اللجنة، تم خلالها الوقوف على تطبيق أنظمة مكافحة التبغ في منافذ البيع بمحافظة البدائع.