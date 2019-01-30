بالفيديو.. رضيع ينطق ” ماما ” بعد 3 أسابيع من ولادته

لندن (صدى):

نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية موقف مثير للدهشة لرضيع صيني لم يتجاوز 23 يوم أثار الذهول بعدما نطق كلمة ” ماما ” أمام الجميع.

ووفقاً للصحيفة تمكنت الأم من التقاط فيديو للطفل في هذه الحالة النادرة ، وتداولته وسائل التواصل الإجتماعي على نطاق واسع.

وتظهر الممرضة وهي تدلك ظهر الطفل النائم على الطاولة بلطف، ليفاجأ الطاقم الطبي بكلمة ماما في الثانية العاشرة من المقطع.

أما مدير قسم علم نفس الطفل في مستشفى ” تشانجتشون ” للأطفال، فقد اعتبرها صدفة لتمتمة الطفل مؤكداً أنه نطقها دون قصد.