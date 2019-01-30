بالفيديو.. رضيع ينطق ” ماما ” بعد 3 أسابيع من ولادته
نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية موقف مثير للدهشة لرضيع صيني لم يتجاوز 23 يوم أثار الذهول بعدما نطق كلمة ” ماما ” أمام الجميع.
ووفقاً للصحيفة تمكنت الأم من التقاط فيديو للطفل في هذه الحالة النادرة ، وتداولته وسائل التواصل الإجتماعي على نطاق واسع.
وتظهر الممرضة وهي تدلك ظهر الطفل النائم على الطاولة بلطف، ليفاجأ الطاقم الطبي بكلمة ماما في الثانية العاشرة من المقطع.
أما مدير قسم علم نفس الطفل في مستشفى ” تشانجتشون ” للأطفال، فقد اعتبرها صدفة لتمتمة الطفل مؤكداً أنه نطقها دون قصد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 16 ساعة
الفيديو ازيل من اليوتيوب لانه يخالف قوانينه وسياساته فعلا الصين بلد العجائب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 15 ساعة
هذا من باب .. صدق او لا تصدق ,,