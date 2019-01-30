كراني: عبور منطقة تخلخل متسارعة في اتجاه الشمالية الشرقية

علي القحطاني(صدى):

أوضح خبير الأرصاد الجوية والطقس، حسن كراني، اليوم الأربعاء، استقرار الأجواء الجوية في المملكة يتخلله عبور منطقة تخلخل متسارعة في اتجاه الشمالية الشرقية بصحبة تشكيل سحابي.

وقال حسن كراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” متوقعًا: ” بعون الله تعيش المملكة إستقرار في الأجواء يتخلله عبور منطقة تخلخل متسارعة في إتجاه الشمالية الشرقية بصحبة تشكيل سحابي ” .

وأضاف: ” تتخلله خلايا ممطرة على الجزء الأوسط والشرقي للشمال، الوسطى، الشرقية، الغربية خاصة من رابغ لينبع.. مع نشاط للرياح السطحية.. وطقس يميل للدفئ النسبي خاصة على الشمال ” .