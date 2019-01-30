عثمان الملا يروي قصة تحوله من لاعب هاوٍ إلى محترف 

نواف السالم(صدى):

أكد عثمان الملا، أول لاعب جولف دولي:” لا زلت أنظر إلى الاحتراف كضربٍ من الخيال وأكاد لا أصدق حتى الآن بأني نجحت في تحقيق هذا الهدف.. ولطالما تمنيت أن تتاح لي فرصة تمثيل المملكة كلاعبٍ محترف، والمشاركة في البطولات الاحترافية داخل وطني، ولكني لم أعتقد صراحة بأن ذلك يمكن أن يتحقق.. أما وقد أصبحت محترفًا، فإن ذلك بمثابة تحول حلمي إلى واقع ملموس”.

وأشار الملا:”صحيح أني أصبحت محترفًا الآن، ولكن هذه البطولة تمثل مستوى جديدًا كليًا بالنسبة لي، حيث يشارك فيها كل من جاستن روز وبروكس كويبكا وداستن جونسون؛ أي أننا نتحدث عن أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وبالرغم من ذلك فإني أشعر بالتفاؤل، فقد سبق لي وأن لعبت في بطولات الجولف ورغم وجود بعض الضغط الإضافي في هذه البطولة، إلا أني سأشارك فيها وأمضي أوقاتًا ممتعة”.

وبعد تحوله من لاعب هاوٍ إلى محترف خلال وقت سابق من هذا الشهر، سيدخل اسم الملا التاريخ من أوسع أبوابه، عندما يشارك كأول لاعب محترف في البطولة التي يستضيفها نادي الجولف «رويال غرينز» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة بين 31 يناير – 3 فبراير ضمن إطار منافسات “الجولة الأوربية”.