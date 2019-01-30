  • الخميس 31

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الإطاحة بـ126 متهم بالإرهاب من 19 دولة

الإطاحة بـ126 متهم بالإرهاب من 19 دولة

الإطاحة بـ126 متهم بالإرهاب من 19 دولة
نايف السالم(صدى):

نجح جهاز أمن الدولة في الإطاحة بـ 126 متهم جديد بالإرهاب من جنسيات مختلفة لـ19 دولة ، منهم 38 يمني موقوف في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ، و32 متهم سوري ، و17 مصري .

كما تم الإطاحة بـ9 مواطنين من باكستان وظهر مواطني المغرب في قائمة المتورطون إرهابياً رغم غيابهم عنها طيلة 16 عام بواقع 2 ، و4 من الهند ، و4 من الفلبين ، و3 بحرينيين ، 3 بنجلاديشيين .

وأطاحت الأجهزة الأمنية بـ2 من ميانمار ، و2 من السودان، و2 من إثيوبيا ، ومتهم روسي جديد، بالإضافة إلى متهم واحد من كل من لبنان، ونيجيريا، والعراق، وأفغانستان، والأردن .


الوسوم:,

10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 18 ساعة

والعقبى البقيه الباقيه حتى يتم تنظيف البلد-دائما نسمع تمت الاطاحه بالارهابيين ولم نسمع تمت الاطاحه برؤوووسهم-

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 18 ساعة

اللهم رد كيدهم في نجورهم السيف الاملح

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 18 ساعة

اللهم رد كيدهم في نحورهم السيف الاملح

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 18 ساعة

اللهم رد كيدهم في نحورهم السيف الاملح

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 18 ساعة

اللهم رد كيدهم في نحورهم السيف الاملح

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 18 ساعة

اللهم رد كيدهم في نحورهم السيف الاملح

[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 18 ساعة

اقضو عليهم لعنة الله عليهم هذه مملكة اجتثاث الإرهاب بأنواعه الله عز وجل وهب لنا بفضله وكرمه الإستقرار وسوف نحافظ عليها بارواحنا كل شبر في مملكة العز والفخر ومنبع الوسطية والدين الحق مملكة محسوده وتكاتف يجعل الحساد ينعقون ونحن بفضل الله نعمل حفظة الله سبحانه وخير شاهد تكاتف الشعب مع القيادة جسد واحد وغبر 🤑🇸🇦🔫

[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 16 ساعة

السيف الاملح للجميع ,,

,, لاحظ ان الاغلبيه غير سعوديين ، يتركون بلادهم ويجون يخربون في بلادنا ,,

,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 15 ساعة

الله يحفظ وطننا من كل شر وينتقم من كل واحد ينوي السوء والشر لبلدنا او شعبنا او قيادتنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *