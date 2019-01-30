الإطاحة بـ126 متهم بالإرهاب من 19 دولة

نايف السالم(صدى):

نجح جهاز أمن الدولة في الإطاحة بـ 126 متهم جديد بالإرهاب من جنسيات مختلفة لـ19 دولة ، منهم 38 يمني موقوف في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ، و32 متهم سوري ، و17 مصري .

كما تم الإطاحة بـ9 مواطنين من باكستان وظهر مواطني المغرب في قائمة المتورطون إرهابياً رغم غيابهم عنها طيلة 16 عام بواقع 2 ، و4 من الهند ، و4 من الفلبين ، و3 بحرينيين ، 3 بنجلاديشيين .

وأطاحت الأجهزة الأمنية بـ2 من ميانمار ، و2 من السودان، و2 من إثيوبيا ، ومتهم روسي جديد، بالإضافة إلى متهم واحد من كل من لبنان، ونيجيريا، والعراق، وأفغانستان، والأردن .