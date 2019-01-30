الإطاحة بـ126 متهم بالإرهاب من 19 دولة
نجح جهاز أمن الدولة في الإطاحة بـ 126 متهم جديد بالإرهاب من جنسيات مختلفة لـ19 دولة ، منهم 38 يمني موقوف في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ، و32 متهم سوري ، و17 مصري .
كما تم الإطاحة بـ9 مواطنين من باكستان وظهر مواطني المغرب في قائمة المتورطون إرهابياً رغم غيابهم عنها طيلة 16 عام بواقع 2 ، و4 من الهند ، و4 من الفلبين ، و3 بحرينيين ، 3 بنجلاديشيين .
وأطاحت الأجهزة الأمنية بـ2 من ميانمار ، و2 من السودان، و2 من إثيوبيا ، ومتهم روسي جديد، بالإضافة إلى متهم واحد من كل من لبنان، ونيجيريا، والعراق، وأفغانستان، والأردن .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 18 ساعة
والعقبى البقيه الباقيه حتى يتم تنظيف البلد-دائما نسمع تمت الاطاحه بالارهابيين ولم نسمع تمت الاطاحه برؤوووسهم-
المظفر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 18 ساعة
اللهم رد كيدهم في نجورهم السيف الاملح
المظفر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 18 ساعة
اللهم رد كيدهم في نحورهم السيف الاملح
المظفر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 18 ساعة
اللهم رد كيدهم في نحورهم السيف الاملح
المظفر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 18 ساعة
اللهم رد كيدهم في نحورهم السيف الاملح
المظفر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 18 ساعة
اللهم رد كيدهم في نحورهم السيف الاملح
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 18 ساعة
اقضو عليهم لعنة الله عليهم هذه مملكة اجتثاث الإرهاب بأنواعه الله عز وجل وهب لنا بفضله وكرمه الإستقرار وسوف نحافظ عليها بارواحنا كل شبر في مملكة العز والفخر ومنبع الوسطية والدين الحق مملكة محسوده وتكاتف يجعل الحساد ينعقون ونحن بفضل الله نعمل حفظة الله سبحانه وخير شاهد تكاتف الشعب مع القيادة جسد واحد وغبر 🤑🇸🇦🔫
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 16 ساعة
السيف الاملح للجميع ,,
,, لاحظ ان الاغلبيه غير سعوديين ، يتركون بلادهم ويجون يخربون في بلادنا ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
ابوبدر[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يحفظ وطننا من كل شر وينتقم من كل واحد ينوي السوء والشر لبلدنا او شعبنا او قيادتنا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43099 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يقويكم👍