5 خطوات للاستفادة من برنامج ” دعم التوظيف لرفع المهارات “

عادل الحربي(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” عن خمس خطوات يتبعها الباحثون عن العمل من المواطنين والمواطنات للإستفادة من برنامج ” دعم التوظيف لرفع المهارات ” .

وأبان الحساب الرسمي لـ”هدف” على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أنه ينبغي في الخطوة الأولى التسجيل في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، يليها إكمال السيرة الذاتية وإرفاق صورة من المؤهل العلمي .

أما الخطوة الثالثة فتأتي في البحث عن الإعلانات الوظيفية وإختيار نوع العمل من خلال ” برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات ” ، يليها التقديم على الوظيفة المناسبة وانتظار قبول المنشأة ، لتكتمل الخطوات بإكمال عملية التوظيف والإنضمام للبرنامج .

وأبان الحساب أن التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي : هنا .