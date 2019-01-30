بالصور.. مركز التنمية بمكة ينظم ورشة عمل ” تصميم الفرص التطوعية “

نايف السالم(صدى):

ضمن الخطة الاستراتيجية لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة في تفعيل العمل التطوعي المؤسسي لتحقيق مستهدفات التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠ نظمت وحدة التطوع والتمكين بالمركز بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مؤسسة عطاء ورشة عمل بعنوان ( تصميم الفرص التطوعية في الجهات الاهلية ) قدمها الدكتور عبدالرحمن العلياني مستشار في التطوع والاستاذ عادل الحسناني مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/١/٢٩مـ بفندق فوربوينتس شيراتون مكة.

وتناولت الورشة مفاهيم الفرص التطوعية والمرتكزات اللازمة في تصميم وتحديد مجالاتها كما ناقشت ابرز التحديات التي تواجه الجهات الاهلية في مجال بناء العمل التطوعي المؤسسي المنظم ذو الاثر المستدام.

وحضر الورشة عدد من الجهات الاهليه بمكة المكرمة.

وفي ختام الورشه قدم الاستاذ ساعد الصواط مدير مركز التنمية بمكة شهادات الحضور على الجميع.