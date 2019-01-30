آخر المستجدات بواقعة تعنيف طفل على يد زوج والدته بخميس مشيط

أبها(صدى):

على خلفية تعنيف طفل ذو 5 سنوات على يد زوج والدته في خميس مشيط، ما تسبب في إصابته بارتجاج في المخ، أحيل المتهم إلى دائرة القضايا التعزيرية في المحكمة الجزائية بأبها.

ويرقد الطفل في العناية المركزة بأحد مستشفيات خميس مشيط، ومن المقرر نقله إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي بالرياض، خلال 48 ساعة ،لمواصلة علاجة ،بحسب وسائل محلية.

يذكر أن والد الطفل قد نشر مقطع فيديو، قبل أيام، مبينًا حجم الإصابات التي أصيب بها ولده ،للمناشدة بنقل ابنه إلى مستشفى متخصص.

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