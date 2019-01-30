آخر المستجدات بواقعة تعنيف طفل على يد زوج والدته بخميس مشيط
على خلفية تعنيف طفل ذو 5 سنوات على يد زوج والدته في خميس مشيط، ما تسبب في إصابته بارتجاج في المخ، أحيل المتهم إلى دائرة القضايا التعزيرية في المحكمة الجزائية بأبها.
ويرقد الطفل في العناية المركزة بأحد مستشفيات خميس مشيط، ومن المقرر نقله إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي بالرياض، خلال 48 ساعة ،لمواصلة علاجة ،بحسب وسائل محلية.
يذكر أن والد الطفل قد نشر مقطع فيديو، قبل أيام، مبينًا حجم الإصابات التي أصيب بها ولده ،للمناشدة بنقل ابنه إلى مستشفى متخصص.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 23259 ] نشر منذ 20 ساعة
لعنة الله عليه الحقير
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 20 ساعة
الطلاق الانفصال التخاصم والمشاكل اول من يكون ضحايا لذلك الابناء-وتكون الضحيه فريسه مستساغه لزوجة الاب او زوج الام-طبعا الا من رحم ربي-
هزيم[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 19 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل.
الله يسلط عليه كما تسلط على هذا الطفل المسكين.
هذا تعذيب حقد وكراهيه وليس تعذيب تربيه!!!
اذا انت ماخذ زةوجتك وعارف انها مطلقه وعندها ولد ليش رضيت بالزواج منها وقبلت!!!!!
وكيف الام راضيه لما يحصل لابنها !!!!
للدرجه هاذي حبها لزوجها نساها ابنها والرحمه والعطف عليه !!!!
والله لو مافيه الا هو الرجل الوحيد في الارض !!!
هذا اذا كان رجال!!!
لان الرجل ما يتقوى على حرمه او طفل او حتى شيخ كبير او حتى على اي شخص .
صدق رسولنا اكريم صلى الله عليه وسلم حين قال( ليس الشديد بالصرعه ، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) .
وقد اعطاه الله قوة مئة رجل صلى الله عليه وسلم.
غندورة[ عدد التعليقات: 11565 ] نشر منذ 17 ساعة
والأم وينها؟
ولا” في سبيل (جهاد) الفراش يهون كل ششئ.
ماتعبتي فيه يمكن جبتيه ع شكل وحجم (بيضة)”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يشفيه ويعافيه ,, آمين ,,
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19249 ] نشر منذ 16 ساعة
الله ينتقم من كل متسلط وظالم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43099 ] نشر منذ 14 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
وأنت ياغشيم
لاتنتقد الناس وأنت أخس واحد فيهم😐
ساري الليـــــل[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 13 ساعة
المفروض ابوه يجلده الله لا يوفقه طفل برئ ما يدري لاحول ولاقوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 13 ساعة
والله جبتيها اختي غندورة
فعلا انستها لذة الشهوة
عن رؤوم الامومة
وهنا يكون الشخص في وضع غير طبيعي
اما مريض او مدمن
اكرمكم الله شاهدة ب ام عيني
كلبة تلقي بنفسها في البئر
والسبب وجود احد الجراء الخاصين فيها
لعن الله اي بشر يكون الحيوان ارحم منه
نمر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 13 ساعة
هاذي فاسخة الحيا في تعليقاتها 🤢استحي شوي
فيصل[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 13 ساعة
*شاهدت
فيصل[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 12 ساعة
مع احترامي لك
اخي نمر
الاخت لم تظهر الفحش بقدر ما اوضحت الحقيقة
والحقيقة لاتخشى العيب
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 12 ساعة
يجب ان يكون الحكم رادع لأمثاله…فهذا تعذيب وشروع في قتل…