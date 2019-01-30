فيديو يوثق سقوط ” جيب شاص ” في بئر مهجورة لعدم وجود علامات تحذيرية

سعيد العجل(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو، ظهر خلاله سقوط ” جيب شاص ” في بئر مهجورة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي لافتة تحذيرية بالمنطقة.

وناشد المواطن أمانة المنطقة أو الشرطة بالاهتمام بمثل هذه الأمور، منعًا لتكرار الحوادث.

وقال أثناء تصويره للمقطع: ” كانت الأرض مستوية وطاح الشاص في الليل، ولم توضع اي علامة تحذيرية ” .