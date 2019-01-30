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  3. فيديو يوثق سقوط ” جيب شاص ” في بئر مهجورة لعدم وجود علامات تحذيرية

فيديو يوثق سقوط ” جيب شاص ” في بئر مهجورة لعدم وجود علامات تحذيرية

فيديو يوثق سقوط ” جيب شاص ” في بئر مهجورة لعدم وجود علامات تحذيرية
سعيد العجل(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو، ظهر خلاله سقوط ” جيب شاص ” في بئر مهجورة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي لافتة تحذيرية بالمنطقة.

وناشد المواطن أمانة المنطقة أو الشرطة بالاهتمام بمثل هذه الأمور، منعًا لتكرار الحوادث.

وقال أثناء تصويره للمقطع: ” كانت الأرض مستوية وطاح الشاص في الليل، ولم توضع اي علامة تحذيرية ” .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23259 ] نشر منذ 20 ساعة

ان شاء الله طلع الرجال سالم

[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 20 ساعة

اغلب الابار الموجوده وخصوصا القديمه عباره عن شركه منصوبه للمارين-لاحواجز ولا تفطيه ولا علامات-

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 19 ساعة

الخبر هذا مضرووووووب !!! لا حدد المنطقة ولا اش حصل على راعية ؟؟؟؟؟؟…

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 19 ساعة

اصلاً باين الي جايب الخبر !!!!!!!!

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