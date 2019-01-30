فيديو يوثق سقوط ” جيب شاص ” في بئر مهجورة لعدم وجود علامات تحذيرية
وثق مواطن مقطع فيديو، ظهر خلاله سقوط ” جيب شاص ” في بئر مهجورة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي لافتة تحذيرية بالمنطقة.
وناشد المواطن أمانة المنطقة أو الشرطة بالاهتمام بمثل هذه الأمور، منعًا لتكرار الحوادث.
وقال أثناء تصويره للمقطع: ” كانت الأرض مستوية وطاح الشاص في الليل، ولم توضع اي علامة تحذيرية ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23259 ] نشر منذ 20 ساعة
ان شاء الله طلع الرجال سالم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 20 ساعة
اغلب الابار الموجوده وخصوصا القديمه عباره عن شركه منصوبه للمارين-لاحواجز ولا تفطيه ولا علامات-
سيف[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 19 ساعة
الخبر هذا مضرووووووب !!! لا حدد المنطقة ولا اش حصل على راعية ؟؟؟؟؟؟…
سيف[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 19 ساعة
اصلاً باين الي جايب الخبر !!!!!!!!