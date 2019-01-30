بالفيديو.. هكذا أبدى طارق الحربي إعجابه بصوت ” رنا صولا “

أميرة خالد(صدى):

استضاف الإعلامي طارق الحربي، الفنانة رنا صولا، في برنامجه ” طارق شو ” المذاع بقناة روتانا خليجية.

واختتمت رنا صولا الحلقة بأغنية لها، فيما أبدى المذيع طارق الحربي إعجابه بالأغنية، موثقًا بكاميرا هاتفة لحظة أداء الفنانة للأغنية.

وكانت رنا قد صرحت خلال الحلقة بإنها حصدت شهرتها من خلال غنائها في حفلات الزفاف، وعبر مقاطع الفيديو التي تشاركها على ” يوتيوب ” .

وأوضحت أنها غير مخيرة في الأغاني التي تقدمها في الأعراس، فهي ترغب في إرضاء أصحاب الحفل، لذا تحاول فرض نفسها في الطرب مع نهاية الحفل.

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