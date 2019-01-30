بالفيديو.. هكذا أبدى طارق الحربي إعجابه بصوت ” رنا صولا “
استضاف الإعلامي طارق الحربي، الفنانة رنا صولا، في برنامجه ” طارق شو ” المذاع بقناة روتانا خليجية.
واختتمت رنا صولا الحلقة بأغنية لها، فيما أبدى المذيع طارق الحربي إعجابه بالأغنية، موثقًا بكاميرا هاتفة لحظة أداء الفنانة للأغنية.
وكانت رنا قد صرحت خلال الحلقة بإنها حصدت شهرتها من خلال غنائها في حفلات الزفاف، وعبر مقاطع الفيديو التي تشاركها على ” يوتيوب ” .
وأوضحت أنها غير مخيرة في الأغاني التي تقدمها في الأعراس، فهي ترغب في إرضاء أصحاب الحفل، لذا تحاول فرض نفسها في الطرب مع نهاية الحفل.
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#فيديو#رنا_صولا تغني في #طارق_شو#طارق_الحربي_سلامات@tariqalharbi80 pic.twitter.com/aBBafxSoY6
— خليجية (@Khalejiatv) January 29, 2019
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23259 ] نشر منذ 20 ساعة
طيب لها مستقبل زاهر
محمد[ عدد التعليقات: 2838 ] نشر منذ 20 ساعة
بالغصب روتانا تالف قصص ونصدقها وتجيب برامج ويستاجرون نساء لاااداء الدور باجمل صورة . حنا سعوديين ونعرف من ضيوفك من جنسيات مختلفه وتدعون انهم سعوديين تكفى اسمائهم يامعد البرامج في روتانا وام بي سي وغيرها
الحين حنا في زمن الجولات انتهي تقريبا زمن التلفزيون
هزيم[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 20 ساعة
مسخره وقلة حيا.
لا ويصورها بعد!!!!
ابونايف[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 19 ساعة
واضح انهم يضحكون عليها تستاهل المسخره