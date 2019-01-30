بالفيديو.. المطلق: اجتهدوا في صرف الزكاة كما تجتهدون في جمع المال
أجاز عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد الله المطلق، تعجيل الزكاة لعام أو عامين، إن كان تعجيلها أنفع.
وأوضح المطلق خلال لقائه ببرنامج ” فتاوى ” ، أن الصدقات كلما كان نفعها أكثر كان أجرها أعظم.
وأشار إلى أنه على الإنسان الاجتهاد في البحث عن الموضع الذي يضع فيه زكاته، مشبهًا إياها بالبذرة، إذا اخترت لها أرضًا طيبة أنتجت نتيجة حسنة.
ووجه المطلق رسالة للجميع بأن يجتهدوا في صرف الزكاة كما يجتهدون في جمع المال.
فتاوى | معالي الشيخ عبدالله المطلق : يجوز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين.#قناة_السعودية pic.twitter.com/031LN8h66k
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 29, 2019
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23259 ] نشر منذ 20 ساعة
من اللي عنده مال مخزنه الى دور الحول كي تجب فيه الزكاه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1765 ] نشر منذ 20 ساعة
جزاك الله خير ونفعنا الله بعلمك
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 20 ساعة
رؤوس الاموال عند البعض كبيره جدا جدا ولو اخرجت الزكاه كما يجب وصرفت كما يجب لما وجدنا فقير-
محمد[ عدد التعليقات: 2838 ] نشر منذ 20 ساعة
ماعادي في فلوس علشان نزكي الله يزينها وحسبنا الله ونعم الوكيل من كان السبب
الرسوم والمخالفات التعسفية شفطت مافي الجيب
ابونايف[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 19 ساعة
ياشيخ هم خلو فيها ارضا طيبه الراتب والله ما نتهنى فيه اسبوع ايجارات وفواتير حكوميه تهد الحيل عطني راتبك ياشيخ صدقني تكون ارض طيبه ويطلع منها فقع بعد
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 19 ساعة
غني والغني الله سبحانة وسط فقير زالة الطبقة الوسطى وأصبحنا غني وفقير والفقير يتشبط بالغنى دين بدين وهياط واخرته توقيف خدمات اهل العقول في اتزان والعقول المنتهية تخبص وتحاول ان تزدري نعمة الله وبم قسم الله لها وتنظر إلى فوق وضيع نفسه وعائلته واخرته كلبوش وصيح ونياح وشحادة اعرف واحد سيارة فارهه والبيت اجار واحد سقف بيته بايكه نص راوتب الموظفين سيارة يعني شفوني نفسيات نحن في زمن الواحد يقيم نفسه لا تقيم نفسك الناس هي التي تقيمك ذكر او رجل .🤒
ابو صابر[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 19 ساعة
راتبي راحت كلها ايجارت واقساط ومخالفات ساهر وفواتير الكهرباء والموية والجولات لاعندي قروش ازكي ولا اضحي
.[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 19 ساعة
عطني راتبك ياشيخ، واقسم بالله لازكي واتصدق كل شهر.
الله يجزاك خير ياشيخ ، الراتب قبل نص الشهر وهو طاير ، غير الفواتير والبانزين ومصروف المدارس ومصروف للباص لان البيت بعيد عن المدرسه ومستاجر باص للعيال، وغير وايت المويه كل شهر طبعا الحي اللي انا فيه ماوصله مشروع المياه ، تصدق ياشيخ!!
اذا عندك شي زايد هاته.
اضف الى ذلك فواتير الجوال، وغيره..وغيره ..وغيره