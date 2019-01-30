بالفيديو.. المطلق: اجتهدوا في صرف الزكاة كما تجتهدون في جمع المال

حمود العنزي(صدى):

أجاز عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد الله المطلق، تعجيل الزكاة لعام أو عامين، إن كان تعجيلها أنفع.

وأوضح المطلق خلال لقائه ببرنامج ” فتاوى ” ، أن الصدقات كلما كان نفعها أكثر كان أجرها أعظم.

وأشار إلى أنه على الإنسان الاجتهاد في البحث عن الموضع الذي يضع فيه زكاته، مشبهًا إياها بالبذرة، إذا اخترت لها أرضًا طيبة أنتجت نتيجة حسنة.

ووجه المطلق رسالة للجميع بأن يجتهدوا في صرف الزكاة كما يجتهدون في جمع المال.