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  3. بعد 26 عاما..علكة وقارورة مياه تكشفان لغز جريمة اغتصاب

بعد 26 عاما..علكة وقارورة مياه تكشفان لغز جريمة اغتصاب

بعد 26 عاما..علكة وقارورة مياه تكشفان لغز جريمة اغتصاب
واشنطن(صدى):

في صدفة غريبة من نوعها، تسببت علكة، وقارورة مياه، في كشف لغز جريمة اغتصاب معلمة أمريكية وقتلها في منزلها قبل 26 عامًا، وتم أخيرًا القبض على الجاني.

ومنذ عام 1992 شغلت الرأي العام الأميركي قضية اغتصاب وقتل المعلمة في منزلها، والتي بقيت دون حل طيلة هذه السنوات.

وعُثر على المعلمة في أحد المدارس الابتدائية بولاية بنسلفانيا الأمريكية، كريستي ميراك، في غرفة الجلوس بمنزلها، بعد أن تعرضت للخنق والضرب والاغتصاب، في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1992.

وظلت أسرة الضحية تحاول طيلة 26 سنة العثور على الجاني، إلا أن التحقيقات لم تسفر عن أي نتيجة بهذا الخصوص، ولم يتم توجيه اتهامات لأي أحد.

ولم يتمكن المحققون، وقت وقوع الجريمة، من استغلال الحمض النووي الذي عثر عليه في مسرح الجريمة، للكشف عن الجاني، نظرا لأن التقنيات التي كانت متبعة حينها لم تكن متطورة كما هي الآن.


13 تعليق

[ عدد التعليقات: 20928 ] نشر منذ 22 ساعة

الدم مايروح هدر

[ عدد التعليقات: 20928 ] نشر منذ 22 ساعة

ههههههه

[ عدد التعليقات: 12375 ] نشر منذ 22 ساعة

شكل العلك😂مسك الجاني يا الفارسه❤😁الله يسترنا بستره ولايبلانا

[ عدد التعليقات: 23259 ] نشر منذ 22 ساعة

طيب ايش علاقة العلكه والقاروره في الموضوع ؟

كأني شفت القصه في فلم هندي قديم

[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 21 ساعة

طيب كملوا الروايه -كيف تم ذلك-
على العموم الدم مايضيع –

[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 20 ساعة

بعد 26 عاما..علكة وقارورة مياه تكشفان لغز جريمة اغتصاب لغز محير مايحلها الا الازكياء فكرو فيها جيدا تلقون الجواب الشافي

[ عدد التعليقات: 2603 ] نشر منذ 20 ساعة

قرقر بس نفر مافية معلوم كيف هذا علكة سيم سيم قارورة يمسك نفر جبار

[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 17 ساعة

الدم مايضيع صحيح ,,

,, لكن ويش قصة العلكه وقارورة الماء في كشف الموضوع ………هذا هو السؤال الذي حير القراء …….؟

[ عدد التعليقات: 2106 ] نشر منذ 14 ساعة

الظاهر شرب من قاروة الماء والعلكه فيها الحمض النووي الاكيد

[ عدد التعليقات: 6370 ] نشر منذ 11 ساعة

هههههههههههههههههه
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السالفة هذه ** مثل لما تشرح موضوع لمدة ساعة كاملة *!!!
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بعيدين يجلك اللي تشرح له يقولك * أيش الموضوع *!!! ههههههههههههههههههههه
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أجلطت ولا لسه *** (^_^) ***

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