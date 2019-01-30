بعد 26 عاما..علكة وقارورة مياه تكشفان لغز جريمة اغتصاب
في صدفة غريبة من نوعها، تسببت علكة، وقارورة مياه، في كشف لغز جريمة اغتصاب معلمة أمريكية وقتلها في منزلها قبل 26 عامًا، وتم أخيرًا القبض على الجاني.
ومنذ عام 1992 شغلت الرأي العام الأميركي قضية اغتصاب وقتل المعلمة في منزلها، والتي بقيت دون حل طيلة هذه السنوات.
وعُثر على المعلمة في أحد المدارس الابتدائية بولاية بنسلفانيا الأمريكية، كريستي ميراك، في غرفة الجلوس بمنزلها، بعد أن تعرضت للخنق والضرب والاغتصاب، في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1992.
وظلت أسرة الضحية تحاول طيلة 26 سنة العثور على الجاني، إلا أن التحقيقات لم تسفر عن أي نتيجة بهذا الخصوص، ولم يتم توجيه اتهامات لأي أحد.
ولم يتمكن المحققون، وقت وقوع الجريمة، من استغلال الحمض النووي الذي عثر عليه في مسرح الجريمة، للكشف عن الجاني، نظرا لأن التقنيات التي كانت متبعة حينها لم تكن متطورة كما هي الآن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43100 ] نشر منذ 22 ساعة
دم بن آدم مايضيع أبد😐
alfahd42[ عدد التعليقات: 20928 ] نشر منذ 22 ساعة
الدم مايروح هدر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 22 ساعة
طيب وكيف عرفواه. ذلحين والعلكه القارورة ما حددتم دورها في كشف القاتل
alfahd42[ عدد التعليقات: 20928 ] نشر منذ 22 ساعة
ههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12375 ] نشر منذ 22 ساعة
شكل العلك😂مسك الجاني يا الفارسه❤😁الله يسترنا بستره ولايبلانا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23259 ] نشر منذ 22 ساعة
طيب ايش علاقة العلكه والقاروره في الموضوع ؟
كأني شفت القصه في فلم هندي قديم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 21 ساعة
طيب كملوا الروايه -كيف تم ذلك-
على العموم الدم مايضيع –
البوليس السري[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 20 ساعة
بعد 26 عاما..علكة وقارورة مياه تكشفان لغز جريمة اغتصاب لغز محير مايحلها الا الازكياء فكرو فيها جيدا تلقون الجواب الشافي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2603 ] نشر منذ 20 ساعة
قرقر بس نفر مافية معلوم كيف هذا علكة سيم سيم قارورة يمسك نفر جبار
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 17 ساعة
الدم مايضيع صحيح ,,
,, لكن ويش قصة العلكه وقارورة الماء في كشف الموضوع ………هذا هو السؤال الذي حير القراء …….؟
زائر[ عدد التعليقات: 2106 ] نشر منذ 14 ساعة
الظاهر شرب من قاروة الماء والعلكه فيها الحمض النووي الاكيد
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17608 ] نشر منذ 12 ساعة
دخلت مخي وبقوه 😜
رااايق[ عدد التعليقات: 6370 ] نشر منذ 11 ساعة
هههههههههههههههههه
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السالفة هذه ** مثل لما تشرح موضوع لمدة ساعة كاملة *!!!
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بعيدين يجلك اللي تشرح له يقولك * أيش الموضوع *!!! ههههههههههههههههههههه
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أجلطت ولا لسه *** (^_^) ***