بالفيديو.. أصالة لا تستغنى عن الطبيب النفسي: ” حتى تضلوا تحبوني وأواجه الصعوبات “
اعترفت الفنانة السورية أصالة نصري باعتمادها الدائم على الطبيب النفسي وعدم استغنائها عنه، كاشفةً عن هوية الطبيب الذي تلجأ إليه، وهو الطبيب ” مصطفى النحاس ” .
ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة ترحيب أصالة بطبيبها النفسي خلال إحدى حفلاتها، أمام الجمهور.
وقالت أصالة: ” مصطفى النحاس طبيبي النفسي هو سندي، لحتى تضلو تحبوني وحتى اكمل وأواجه الصعوبات وحتى أحافظ على حبكم ليا، لا بد من وجوده ” .
وأبدى متابعو أصالة إعجابهم بجرأتها وصراحتها في الإعلان والكشف عن لجوئها الدائم إلى طبيب نفسي.
في ناس مجرد مابتتكلم بتفقد بريقها، وناس كلامها بيخلها تكبر في عينيك اكتر واكتر
أصالة مش مجرد صوت عظيم، اصاله إنسانة فوق العادة ♥️🙏🏼
شكرا لوجودك في حياتنا @AssalaOfficial#اصاله #بنت_أكابر @TheInsiderAR @dubaitv pic.twitter.com/rXKQytJrGs
— Dr. Moustafa El-Nahas (@drmoustafanahas) January 28, 2019
alfahd42[ عدد التعليقات: 20928 ] نشر منذ 23 ساعة
ومن قال لك اننا نحبك
خليه يعالجك بس من الاوهام اللي انتي فيها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23259 ] نشر منذ 22 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
بدل الاعتماد على الله تعتمد على الطبيبي النفسي من شان تحبوها