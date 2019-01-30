بالفيديو.. أصالة لا تستغنى عن الطبيب النفسي: ” حتى تضلوا تحبوني وأواجه الصعوبات “

أميرة خالد(صدى):

اعترفت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ باعتمادها الدائم على الطبيب النفسي وعدم استغنائها عنه، كاشفةً عن هوية الطبيب الذي تلجأ إليه، وهو الطبيب ” مصطفى النحاس ” .

ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة ترحيب أصالة بطبيبها النفسي خلال إحدى حفلاتها، أمام الجمهور.

وقالت أصالة: ” مصطفى النحاس طبيبي النفسي هو سندي، لحتى تضلو تحبوني وحتى اكمل وأواجه الصعوبات وحتى أحافظ على حبكم ليا، لا بد من وجوده ” .

وأبدى متابعو أصالة إعجابهم بجرأتها وصراحتها في الإعلان والكشف عن لجوئها الدائم إلى ​طبيب نفسي​.