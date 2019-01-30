تفاصيل رسالة شاه إيران للملك فيصل ومطالبته بمنع الحجاب بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

روى رئيس الاستخبارات السابق وسفير المملكة الأسبق لدى واشنطن الأمير بندر بن سلطان، قصة حدثت بين الملك فيصل -رحمه الله- وشاه إيران محمد رضا بهلوي.

وقال الأمير بندر في لقاءه مع صحيفة ” الإندبندنت العربية ” : ” هناك حادثة مهمة نذكرها عن مراسلات، ووقتها بدأ الشاه ثورة بيضاء لتحديث إيران فكرياً واجتماعياً عام 1963م، وكان من ضمن أفكار ثورته منع الحجاب، وهناك فرق بين أن تقول ممنوع أو لكِ الخيار ” .

وأضاف: ” عندها كتب الشاه للملك فيصل ينصحه كصديق للسعودية ويرجوه تحويل البلد لنمط غربي بسرعة ليحافظ على الحكم محاكاة لثورته البيضاء ” .

وتابع : ” رد عليه الملك فيصل بالشكر واعتبرها نصيحة صديق يريد مصلحة السعودية، وقال له: أريد أن ألفت جلالتكم أنكم شاه إيران لا شاه فرنسا أو بريطانيا وشعبكم أغلبيته من المسلمين، واستقبال الضيوف الأجانب في نهار رمضان وحفلات الغداء لا مبرر لها، ولهذا أنصحكم أن تحافظوا على إيران ” .

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