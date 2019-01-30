مغن عربي يثير الجدل بدفاعه عن المثليين في تل أبيب!

باريس(صدى):

أثار مغن فرنسي يدعى بلال حساني من أصل مغربي جدلاً واسعاً، لاعتزامه المشاركة في مسابقة في تل أبيب، للدفاع عن المثليين ممثلاً عن فرنسا.

ويعرف حساني بدفاعه المستميت عن المثليين جنسيا، ما دفعه للمشاركة في هذه المنافسة، حيث صرح بأنه سوف يستغل هذه الفعالية الموسيقية العالمية في الدفاع عن حقوق المثليين الذين غنى من أجلهم.