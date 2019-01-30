مغن عربي يثير الجدل بدفاعه عن المثليين في تل أبيب!
أثار مغن فرنسي يدعى بلال حساني من أصل مغربي جدلاً واسعاً، لاعتزامه المشاركة في مسابقة في تل أبيب، للدفاع عن المثليين ممثلاً عن فرنسا.
ويعرف حساني بدفاعه المستميت عن المثليين جنسيا، ما دفعه للمشاركة في هذه المنافسة، حيث صرح بأنه سوف يستغل هذه الفعالية الموسيقية العالمية في الدفاع عن حقوق المثليين الذين غنى من أجلهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقطع هاالوجه😠
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يهديك
alfahd42[ عدد التعليقات: 20896 ] نشر منذ 39 دقيقة
اتفوووه على وجهك
alfahd42[ عدد التعليقات: 20896 ] نشر منذ 39 دقيقة
كرييييه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 21 دقيقة
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء
والمتشبهات من النساء بالرجال
رواه البخاري
alfahd42[ عدد التعليقات: 20896 ] نشر منذ 16 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله