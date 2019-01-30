قانوني: وصف رئيس النصر للفواز بالفاشل نقد وليس تجريحًا

طلال الغامدي(صدى):

عقب المختص في الشؤون القانونية الرياضية خالد أبو راشد، على تغريدات سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، ضد قصي الفواز، رئيس اتحاد الكرة.

وأكد راشد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ” في المرمى ” أن تقدير عقوبة آل سويلم يعود إلى لجنة الانضباط، مشيرا إلى أن هناك ثلاث جمل في تغريدات رئيس النصر يمكن أن تعتبر إساءة، موضحًا أن وصفه لرئيس الاتحاد بالفاشل يعتبر نقدا وليس تجريحا.

وأوضح أنه عندما تصف شخصًا بأنه فاشل في عمله، هنا لا يوجد تجريح شخصي ويعتبر نقدا، لكن هناك ثلاث جمل في تغريدات سعود آل سويلم تجاوزت موضوع النقد وتصل إلى الإساءة.

وقال : ” عندما ذكر في الجملة الأولى ” العبث الذي يقوده قصي الفواز ” والثانية ” لجنة الانضباط تكون صورية مثل المسابقات ” .. والثالثة ” أن من يعمل تحت مظلته مجرد كمالة عدد ” .

وأضاف : ” للأسف الشديد لا توجد معايير معينة في لوائح الانضباط، لكن تشير الفقرة الثالثة في المادة الخامسة إلى أن العقوبة لا تزيد عن 80 ألف ريال، وهناك مادة أخرى يمكن عبرها إيقافه عاما وتغريمه 300 ألف ريال، والأمر تقديري لأعضاء اللجنة وهذا قصور كبير في اللائحة ” .

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