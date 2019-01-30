عملية جراحية ناجحة لـ ” دي سوزا ” في باريس
خضع محترف الأهلي البرازيلي جوزيف دي سوزا، لعملية جراحية في مفصل أسفل البطن، أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد الحساب الرسمي للنادي الأهلي أن العملية تكللت بالنجاح، وتقرر أن يغادر دي سوزا المستشفى يوم الخميس.
وسيبدأ اللاعب في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي في باريس، قبل أن يعود إلى جدة لمواصلة البرنامج التأهيلي في النادي الأهلي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 2 ساعتين
معه مرافقة تجيب العافية
وترد الروووووووح
لاتخافون علية🤗🤗🤗