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عملية جراحية ناجحة لـ ” دي سوزا ” في باريس

عملية جراحية ناجحة لـ ” دي سوزا ” في باريس
نواف السالم(صدى):

خضع محترف الأهلي البرازيلي جوزيف دي سوزا، لعملية جراحية في مفصل أسفل البطن، أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد الحساب الرسمي للنادي الأهلي أن العملية تكللت بالنجاح، وتقرر أن يغادر دي سوزا المستشفى يوم الخميس.

وسيبدأ اللاعب في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي في باريس، قبل أن يعود إلى جدة لمواصلة البرنامج التأهيلي في النادي الأهلي.


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