الدوري الإنجليزي..آرسنال يقترب من المركز الرابع بجوار تشيلسي

ماجد محمد(صدى):

فاز آرسنال على كارديف سيتي بنتيجة 2-1 في مباراتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد آرسنال لـ47 نقطة في المركز الخامس، على بعد 4 نقاط من تشيلسي الرابع، بينما توقف رصيد كارديف سيتي عند 19 نقطة في الترتيب 18.

بينما أفلت مانشستر يونايتد من خسارة محققة أمام ضيفه بيرنلي، وتعادلا بنتيجة 2-2 ،على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وبقى مانشستر في المركز السادس برصيد 44 نقطة بينما يملك بيرنلي 22 نقطة في المركز 16، ليبقى في منطقة الخطر.

وتعرض فريق مانشستر سيتي لهزيمة مفاجأة بهدفين لهدف من نيوكاسل، على ملعب سانت جيمس بارك، ليبتعد ليفربول بصدارة جدول البريميرليج بـ60 نقطة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل لـ24 نقطة في المركز الـ14، ويتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 56 في المركز الثاني.