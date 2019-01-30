بالفيديو.. ” ابتسام بنت عبدالرحمن ” تروي موقف لها مع خادم الحرمين الشريفين

عادل الحربي(صدى):

روت ابتسام بنت عبدالرحمن البسام، أول سعودية تحصل على درجة الدكتوراه من جامعات الغرب، موقف لها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله.

وقالت ابتسام بنت عبدالرحمن، خلال لقاء لها في برنامج ” وينك ” على روتانا خليجية : الملك سلمان كان أول من يزور أكاديمية الملك فهد من العائلة.

وأضافت : كنت بستقبله دائمًا وجائي طلب وأنا في الرياض مرة جأني توجيه بأن لازم خريجة تتعين عميدة وكان هناك طالبة آخرى تستحق ذلك، فكلمت الأمير واستجاب لي، وهذا الموقع علمني كثير وشجعني على أن أسأل عن أي شيء.