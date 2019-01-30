العثور على جثة مسِّن ثمانيني أسفل جسر بالنماص

أبها(صدى):

عثر الجهات الأمنية، على جثمان مسِّن ثمانيني تحت أحد الجسوي في محافظة النماص.

وورد بلاغًا إلى الجهات الأمنية، الاثنين، يفيد بوجود الجثمان تحت جسر بمركز بني عمرو شمال المحافظة، فيما قامت الجهات الأمنية بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة مستشفى النماص العام.