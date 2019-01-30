العثور على جثة مسِّن ثمانيني أسفل جسر بالنماص

العثور على جثة مسِّن ثمانيني أسفل جسر بالنماص
عثر الجهات الأمنية، على جثمان مسِّن ثمانيني تحت أحد الجسوي في محافظة النماص.
وورد بلاغًا إلى الجهات الأمنية، الاثنين، يفيد بوجود الجثمان تحت جسر بمركز بني عمرو شمال المحافظة، فيما قامت الجهات الأمنية بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة مستشفى النماص العام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده ,, آمين ,,
,, قولة اللي قال // مع التحقيق يبان الحقيق ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه