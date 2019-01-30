  • الأربعاء 30

    يناير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. العثور على جثة مسِّن ثمانيني أسفل جسر بالنماص
  • نشر : منذ 4 ساعات
  • 2٬445
  • 2
  • حوادث

العثور على جثة مسِّن ثمانيني أسفل جسر بالنماص

العثور على جثة مسِّن ثمانيني أسفل جسر بالنماص
أبها(صدى):

عثر الجهات الأمنية، على جثمان مسِّن ثمانيني تحت أحد الجسوي في محافظة النماص.

وورد بلاغًا إلى الجهات الأمنية، الاثنين، يفيد بوجود الجثمان تحت جسر بمركز بني عمرو شمال المحافظة، فيما قامت الجهات الأمنية بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة مستشفى النماص العام.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده ,, آمين ,,

,, قولة اللي قال // مع التحقيق يبان الحقيق ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *