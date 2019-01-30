الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في 6 مناطق بالمملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أن هذه الحالة في منطقة تبوك، ومنطقة حائل، والحدود الشمالية، ومنطقة القصيم، ومنطقة الجوف، والمنطقة الشرقية.

وستبدأ هذه الحالة غدًا الأربعاء في تمام الساعة 6 صباحًا، وتنتهي في اليوم نفسه في تمام الساعة 6 مساءً.