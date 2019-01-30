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المولد يهاجم مصور رياضي بعد لقاء الشباب

المولد يهاجم مصور رياضي بعد لقاء الشباب
خالد يحي(صدى):

يبدوا أن نتيجه مباراة الاتحاد و الشباب أثرت على فهد المولد. مهاجم الاتحاد الذي إشتبك لفظيا مع مصور رياضي داخل الملعب.

وبدون مقدمات او أسباب معروفه بادر المهاجم الدولي المصور المعتمد من هيئة دوري المحترفين بالتلفظ عليه وسط إستغراب الجميع لاسيما أن المصور يمارس عمله حسب الأنظمه ودخوله لأرضية الملعب نهاية المباراه مصرح به، وهو خلاف ما يتداول بأن المصور خالف التعليمات بدخوله لأرضية الملعب.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ 1 ساعة

بغض النظر عن تلكم الحادثة …على ماذا الزعل والغضب نتمنى من اللاعبين أن يفرغوا طاقتهم داخل المستطيل الأخضر ويردون على الخصوم بالمستوى ..

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