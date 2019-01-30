بالصور.. مراهقة تنقذ أمها من مهاجمة شريكها السابق بوحشية كادت تقتلها

لندن(صدى):

استطاعت مراهقة بريطانية من ضاحية في مدينة إنجلترا، تبلغ من العمر 15 عامًا، من إنقاذ حياة والدتها من موت محقق بعدما هاجمها شريكها السابق بوحشية شديدة وكاد يقتلها بسكين.

وأشادت الأم، صاحبة الـ36 عاما، بابنتها بعدما أنقذتها من هذا الهجوم الشرس لشريكها السابق، واعتقدت الأم بعد الهجوم أنها ستفارق الحياة لولا تدخل ابنتها بشجاعة وإنقاذ حياتها، وظلت الأم تصرخ للمساعدة بعدما هاجمها شريكها السابق، حيث ترك لها إصابات خطرة في رأسها ورقبتها ويديها وساقها، وتدخلت ابنتها وألقت بسخان كهربائي على الجاني ولكمته.

وحكم القاضي على المتهم بالسجن 10 سنوات و8 أشهر لارتكابه هذا الهجوم المروع، في حين أكدت الأم أن الإصابات التي حدثت لها نتيجة هذا الحادث، أثرت كثيرًا على حياتها، ولم يصبح لديها القوة لعمل المأكولات والمشروبات.