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بالفيديو.. حكم شراء الذهب بالتقسيط

بالفيديو.. حكم شراء الذهب بالتقسيط
نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح حكم شراء الذهب بالتقسيط، اليوم الثلاثاء، وذلك ردًا على سؤال متصلة خلال برنامج ” يستفتونك “.

ورد الشيخ خلال لقاءه في البرنامج، قائلًا : جمهور العلماء قالوا أنه لايجوز بيع الذهب بالتقسيط، لأن بيع الذهب بالعملة النقدية كالفضة.

وأضاف : وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ” الذهب بالذهب, والفضة بالفضة,, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا “.

وتابع : هذا يدل على جواز بيع الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، وهكذا الفضة وهكذا البر، وهكذا الشعير بالشعير.


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