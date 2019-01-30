صالح التويجري: ” لدينا الشجاعة للاعتراف لو كنا قررنا نقل مباراة النصر وأحد “

نواف السالم(صدى):

أكد صالح التويجري نائب رئيس لجنة المسابقات المستقيل، على عدم علمهم بقرار نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة، مشددًا على أن لديهم الشجاعة للاعتراف بذلك إذا كانوا هم من قرَّروا.

وكان التويجري قد تقدم باستقالته من منصبه، بالإضافة لأعضاء آخرين في اللجنة، على خلفية أزمة نقل مباراة النصر وأحد.

وكان قد صرَّح في وقت سابق بأنه ” كان لدينا خطط وبرنامج إلكتروني للارتقاء بعمل لجنة المسابقات مع زميلي عادل البطي وأعضاء اللجنة ولكن الظروف لم تساعدنا على الاستمرار ” .

يذكر أن المباراة قد أقيمت أمس الاثنين، في المجمعة، وانتهت بفوز النصر برباعية نظيفة، وذلك في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.