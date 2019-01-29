سمو نائب أمير الرياض يزور محافظة الزلفي

سعيد العجل(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بزيارة اليوم إلى محافظة الزلفي ضمن إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المحافظة محافظ الزلفي مسفر بن غالب الضويحي .

والتقى الأمير محمد بن عبدالرحمن بأهالي المحافظة ورؤساء المراكز والمسؤولين المدنيين والعسكريين واستمع منهم إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم عن المحافظة في تطويرها وازدهارها .

ورأس سموه اجتماعاً عن مشروع تطوير محافظة الزلفي واستعرض الأهداف العامة والخاصة للمشروع وآليات التنفيذ والرؤية الشاملة ورصد المحفزات والفرص في المحافظة بالإضافة إلى مهام اللجان ومستوياتها الإشرافية والعملية .

بعد ذلك شرف سمو نائب أمير الرياض حفل أهالي الزلفي والقى محافظ الزلفي كلمة أعرب فيها عن بالغ سعادته وامتنانه لسمو نائب أمير الرياض على زيارته الميمونة مثمناً الاهتمام والمتابعة المباشرة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه ودعمهم لمشاريع المحافظة واحتياجاتها .

وأكد الضويحي على التوجيهات والملاحظات وتذليل العوائق والحلول المستعجلة التي أثمرت بها زيارة سمو نائب أمير منطقة الرياض .

وعبّر الأهالي في كلمتهم عن سعادتهم وتشرفهم بزيارة سمو نائب أمير منطقة الرياض لمحافظة الزلفي وامتداد الزيارات من أصحاب السمو الأمراء وتلمسهم الاحتياجات والمطالب .

وقُدم عرض عن مشروعات المحافظة ومعالم الجذب فيها ثم ألقيت القصائد الشعرية .

وفي الختام تسلم سمو نائب أمير درع تذكاري بهذه المناسبة من محافظ الزلفي .

وشملت الجولة التفقدية الوقوف على طريق ( الغاط – الزلفي ) حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان الذي قدم شرح كاملاً عن الطريق ومشروع تطويره ومسببات تعثره والحلول العاجلة في تطويره .

وتفقد سموه عدد من مشروعات النقل بالزلفي والمركز الحضاري ومباني التعليم، فيما زار عدد من المواقع البيئية والتراثية ومعالم الجذب في المحافظة .

وفي ختام الزيارة غادر الأمير محمد بن عبدالرحمن محافظة الزلفي وكان في وداعه محافظ الزلفي .

وقد استقل سموه قطار الشمال متوجهاً إلى مدينة الرياض وكان في وداعه بمحطة المجمعة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة .