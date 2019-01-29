نجمة ستار أكاديمي تُسلم نفسها للشرطة لتنفيذ حكمُا قضائيًا

القاهرة(صدى):

نفذت الممثلة المصرية ميرهان حسين، الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة الجنح بالحبس لمدة أسبوعين، ليتم ترحيلها لسجن القناطر لتنفيذ القرار.

وقررت ميرهان حسين، تسليم نفسها للأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، لتنفيذ القرار الصادر ضدها.

وكانت محكمة الاستئناف بالقاهرة، قد قضت بحبس ميرهان حسين لأسبوعين، بعد تقدمها باستئناف على حكم حبسها سنتين ونصف، بالإضافة إلى كفالة 30 ألف جنيها، في اتهامها بقيادة السيارة تحت تأثير الخمر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في أحد الكمائن لقوات الشرطة المصرية.

ووجهت النيابة العامة المصرية لها تهم القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام في أثناء تأدية وظيفته، فيما اتهمت الفنانة المشهورة، ضابطي الشرطة بالتعدي عليها وهتك عرضها وتوجيه السباب لها.

الجدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح الهرم بحبسها عامين ونصف العام، وكفالة 30 ألف جنيه، كما قضت بحبس المساعدة الشخصية للفنانة 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، في القضية الشهيرة بـ ” كمين الهرم ” ، وقضت المحكمة بتغريم ضابطي شرطة بقسم الهرم المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيها لكل منهما.