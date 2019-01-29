نشر : منذ 5 ساعات 1٬153 4 صدى سبورت ملخص مباراة الاتحاد والشباب – دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوسوم:الاتحاد, الشباب
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ 59 دقيقة
الفريق فيه كريم الأحمدي وهو نقطة ضعف في الوسط كان الأولى تنسيقه !
ولا يوجد في الفريق فيلانويفا أفضل من يصنع الأهداف!
ولا يوجد مهاجم ينهي الهجمة مع احترامي لفهد المولد!
وبالتالي خذل الاتحاد جماهيره وخرج مهزوما بالتعادل..كان الأولى مشاركة باجندوح مكان الأحمدي و مشاركة فيلانويفا منذ البداية ..ما أعجبني في الاتحاد التنظيم الدفاعي وعدم استقبال هدف وهو على غير العادة يستقبل هدفا ولو من أضعف الفرق…اللهم وفق الاتحاد للبقاء في دوري الأضواء
alfahd42[ عدد التعليقات: 20897 ] نشر منذ 33 دقيقة
اللهم امين
الله يوفق الاتحاد للبقاء في الدوري بدون الفرق الكبيره الدوري ماله طعم
وثاني شي جمهورالاتحاد من الصعب يلعب فريقه في الدرجه الاولى
وثالث شي فريق تقف جماهيره معه مثل الاتحاد مستحيل ينزل
alfahd42[ عدد التعليقات: 20897 ] نشر منذ 32 دقيقة
جماهيره امام الشباب وهو يحتل المركز قبل الاخير اكثر من الجماهير اللي حضرت مباراة الهلال والنصر وهم متصدر ووصيفه
alfahd42[ عدد التعليقات: 20897 ] نشر منذ 31 دقيقة
ولونه مدخل فيلانويفا بدري مع فهد كان سوو شي