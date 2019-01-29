الإجراءات المتبعة في حالة سقوط لوحة السيارة
تفاعل المرور، اليوم الثلاثاء، مع سؤال مواطن قال فيه: سقطت لوحة السياره جراء السيول امس وبلغت في الشرطة ايش الإجراءات الاخرى بعد ذلك.
ورد المرور عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : عزيزنا، الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بطلبك. يسعدنا تواصلك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعينك ,,
البنطلون الأحمر[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 4 ساعات
1. تروح قسم شرطة حيك وتقدم بلاغ فقدان لوحة
2. توخظ نسخة البلاغ وتنتظر 3 أيام عمل (أو الضابط يقلك اي يوم تروح المرور)
3. تروح المرور وتقدم طلب لوحات جديدة (خذ لوحتين جدد لأنه نفس التكلفة)
4. تروح تستلم اللوحات بعد أسبوعين تقريباً او الضابط يبلغك بموعد الاستلام. ولا تنسى تتأكد من صحة الأرقام والأحرف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 1 ساعة
لاتمشي باالسيارة بدون لوحات
الا وبلاغ فقدان اللوحات معك
أنتبه.