الإجراءات المتبعة في حالة سقوط لوحة السيارة

علي القحطاني(صدى):

تفاعل المرور، اليوم الثلاثاء، مع سؤال مواطن قال فيه: سقطت لوحة السياره جراء السيول امس وبلغت في الشرطة ايش الإجراءات الاخرى بعد ذلك.

ورد المرور عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : عزيزنا، الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بطلبك. يسعدنا تواصلك