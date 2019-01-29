فيلانويفا: الاتحاد كان له الأفضلية.. وسعيد بهتاف الجماهير لي

نواف السالم(صدى):

أعرب التشيلي فيلانويفا، عن سعادته الكبيرة بهتاف جماهير الاتحاد له خلال مباراة اليوم الثلاثاء، أمام الشباب.

وكانت مباراة الاتحاد والشباب، التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وقال فيلانويفا في تصريحات تليفزيونية: ” فخر كبير ان يقوم جماهير الاتحاد بالهتاف باسمي 3 مرات في الملعب قبل نزولي كبديل ” .

وأضاف: ” الاتحاد كان له الأفضلية طوال المباراة بالرغم من قلة الفرص و لا ننسي اننا نواجهة فريق صاحب الترتيب الـ 3 في الدوري ” .