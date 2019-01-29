بالفيديو والصور.. التهام تماسيح لـ ” حمار وحشي ” أثناء عبوره لنهر

نيروبي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، التهام مجموعة من التماسيح الضخمة حمارًا وحشيًا أثناء عبوره نهر حديقة “ ماساي مارا ” أثناء هجرته مع القطيع لمسافة 300 ميل داخل الحديقة بكينيا.

وأوضح الفيديو أن عدد التماسيح الهائل الذي يبلغ 40 تمساحًا قد أسرعوا بمجرد رؤيتهم للحمار وهو ينزل الماء فتربصوا له وفي بضع ثواني شنوا هجومهم الشرس وسحبوا الحيوان الضعيف تحت الماء، ولم يستطع الحمار مقاومة هذا العدد من التماسيح التي تمكنت في دقائق قليلة من تمزيقه إلى قطع صغيرة وأصبح وجبة سهلة لهم بعد أن ظهرت أجزاء من جسده في أماكن متفرقة.

وقال الشاب الذي رصد هذا الفيديو أن أكثر من 300 حماراً وحشياً نجحوا في العبور باستثناء هذا الحمار الغير المحظوظ، مشيراً أن 40 تمساحاً كانوا يقاتلون من أجل نصيبهم في هذه الوجبة الدسمة.