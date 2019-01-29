بالفيديو ..عضو بالشورى يوجه رسالة للصندوق العقاري : أتمنى حماية المواطن من البنوك

نايف السالم(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى سلطان القحطاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع آلية لتسريع قوائم الإنتظار في الصندوق العقاري وحماية المواطن من شجع وطمع البنوك التجارية.

وقال عضو الشورى خلال لقاءه في برنامج ” معالي المواطن ” ، إن صندوق التنمية العقارية صندوق يتبع الدولة فجأة وبدون أي مقدمات أو دعاية أو حملة إعلانية يتفاجئ المواطن بأنه يذهب إلى البنك ويأخذ فوائد غير طبيعية ومصاريف إدارية.

وأضاف : فصندوق التنمية العقارية لم يضع شروط أو التزامات للبنوك التجارية بأن المواطن يجب أن يحصل على القرض حتى ولو كان الفائدة كبيرة.

وتابع :أتمنى وضع آلية لتسريع قوائم الإنتظار في الصندوق العقاري وحماية المواطن من شجع وطمع البنوك.