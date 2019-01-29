فهد الروقي يكشف عقوبة رئيس النصر.. وخالد الشعلان يرد: ” قانوني واهم “

ماجد محمد(صدى):

في إطار الحوار مثير عبر حسابات الرياضيين بشأن تغريدات رئيس النصر سعود آل سويلم التي تهاجم قصي الفواز رئيس اتحاد الكرة، أوضح الإعلامي فهد الروقي نقلًا عن خبراء في القانون، أن عقوبة رئيس النصر قد تصل للإيقاف عن ممارسة النشاط الرياضي سنة كاملة.

وفي هذا السياق، ردَّ المحلل الرياضي خالد الشعلان، في تغريدة له عبر ” تويتر ” قائلًا : ” القانوني الذي يُطالب بتطبيق المادة ٢/٥/٥٠ من لائحة الانضباط على رئيس النصر والخاصَّة بالإيقاف سنة وغرامة ٣٠٠ألف ريال. هو قانوني ( واهم )… حيث أنَّ العقوبة لاتتجاوز تطبيق المادة ٣/٥٠ وهي غرامة لاتزيد عن ٨٠ ألف ريال ” .

وكان رئيس النصر، قد اتهم اتحاد كرة القدم برئاسة قصي فواز، بظلم النصر، مؤكدًا عدم وجود ثقة فيه أو فيه لجنة الانضباط واصفًا إياها بأنها ” صورية ” .

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