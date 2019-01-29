” زوران ” يودع نادي العين ويصل الرياض خلال الأسبوع الجاري

نواف السالم(صدى):

ودع، اليوم الثلاثاء، الكرواتي زوران ماميتش، نادي العين الإماراتي، وجماهيره، حيث قدم الشكر للنادي ولإدارته واللاعبين على العامين التي قضاهما مع الفريق.

وقال عبر حسابه الرسمي على” تويتر “، إنه لن ينسى الذكريات المميزة في تجربته مع العين، وأبرزها الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية والحصول على لقب الوصافة.

ويذكر أن نادي الهلال ارتبط بالتعاقد مع زوران، وكشفت مصادر مقربة من البيت الهلالي أن هناك اتفاق بين النادي والمدرب على تدريب الفريق فيما تبقى من منافسات هذا الموسم.

وكشفت مصادر أنه ينتظر أن يصل زوران إلى الرياض خلال هذا الأسبوع؛ للتوقيع الرسمي، بعد أن وافقت إدارة العين على فسخ عقده بالتراضي.