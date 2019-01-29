بالفيديو.. مواطن من ذوي الاحتياجات يقود دراجته بطريقة عكسية في شوارع الأفلاج

الأفلاج(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يقود دراجته بطريقة عكسية، منذ أكثر من 10 أعوام.

وتحدث والده عن هذه الموهبة التي تشكل خطر على حياته، طالبًا من هيئة الترفيه أو الرياضة أن تدعم هذه الموهبة، مؤكدًا أنه عندما يطلب منه أن لا يقود الدراجة بهذه الطريقة لا يسمع كلامه.

وعلق جيران الشاب على هذه الموهبة، التي يرونها يوميًا، قائلين: ” ماشاء الله موهبة جدًا عظيمة وهذه معجزة “، ” سرعة جنونية بين الزحام والسيارات “، ” حاولت أن أفعل مثله لكني عجزت. ”