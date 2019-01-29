بالفيديو والصور.. الأسترالي ديجينيك يصل الرياض
وصل المدافع الأسترالي، ميلوس ديجينيك، مساء اليوم، إلى الرياض، إذ نشر حساب الهلال على ” تويتر ” فيديو يوثق لحظة وصوله إلى المطار.
وكان الهلال قد أعلن تعاقده رسميًا مع المدافع الأسترالي، ميلوس ديجينيك، قادما من ريد ستار الصربي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لمدة 3 مواسم ونصف.
📱#سناب_الهلال يرصد وصول المحترف الأسترالي "ميلوش ديجينك" إلى الرياض 💙
لمتابعة حديث "ديجينك" وكواليس وصوله عبر الرابط
👇🏻https://t.co/sxQaxPbZWz pic.twitter.com/6Pcr9lBYYj
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 29, 2019
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