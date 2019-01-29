بالفيديو والصور.. الأسترالي ديجينيك يصل الرياض

نواف السالم(صدى):

وصل المدافع الأسترالي، ميلوس ديجينيك، مساء اليوم، إلى الرياض، إذ نشر حساب الهلال على ” تويتر ” فيديو يوثق لحظة وصوله إلى المطار.

وكان الهلال قد أعلن تعاقده رسميًا مع المدافع الأسترالي، ميلوس ديجينيك، قادما من ريد ستار الصربي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لمدة 3 مواسم ونصف.