تعرُّض منزل مواطن لإطلاق ناري في فيفاء والجهات الأمنية تحقق

تركي السالم(صدى):

فتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان -ممثلة بمحافظة فيفاء- اليوم الثلاثاء، التحقيق في تعرُّض منزل مواطن لإطلاق ناري.

وقامت الجهات الأمنية بتحرياتها المباشرة عن مصدر إطلاق النيران، وبدأت تمشيط المواقع المجاورة لمنزل المواطن.

وخلال التمشيط، تمكنت من القبض على مجموعة من الأفارقة المخالفين في مواقع قرب منزل المواطن، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة الواقعة.