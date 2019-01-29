سند محمد بن سلمان يكشف إمكانية تقديم إعانة لسداد الديون

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج سند محمد بن سلمان، عن إمكانية تقديم إعانة مالية لسداد الديون.

وقال البرنامج عبر موقعه الرسمي، إنه أنه يسير وفقًا لخطة واضحة ومحددة يتم فيها ترتيب الأولويات من خلال مبادرات الدعم الاجتماعي، ويراعي أهمية أن تساهم المبادرة في بناء مجتمع فعّال قادر على المضي قدمًا نحو البناء.

وفي سؤال آخر جاء فيه ” هل يمكن دعمي بدون إكمال الدورة التدريبية؟ ” ، ردَّ البرنامج قائلًا إنه يهدف إلى أن يكون له دور تنموي، بحيث لا يقتصر على كونه رعوي.

وأضاف : ” لذلك يتطلع البرنامج لأن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم والاهتمام بتحقيق أهدافهم، والدورات جزء لا يتجزأ من المبادرة لتعزيز ذلك الدور والمساهمة في تحقيق الأثر المرجوة منها ” .