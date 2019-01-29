الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها في المدن التالية: “ مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض ” ، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير مناوب- الأمن والسلامة (مكة المكرمة.)

. مشرف السلامة والأمن (مكة المكرمة.)

. مدير مناوب- الأمن والسلامة (المدينة المنورة.)

. مدير التسويق (الرياض.)

. مشرف تحليلات البيانات (الرياض.)

وللتقديم، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2019م ويستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2019م، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: