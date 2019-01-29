بالصور.. النصر يستعد لمواجهة التعاون

ماجد محمد(صدى):

بدأ فريق النصر، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة التعاون مساء السبت القادم في القصيم، بحضور رئيس النادي سعود آل سويلم والمشرف العام على الفريق الأول عبدالكريم المنصور.

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا قبل بداية التدريبات باللاعبين، حيث أوضح لهم خلال اللقاء ملاحظاته الفنية حول مبارارة الفريق أمس الاثنين أمام أحد.

وأكتفى اللاعبين المشاركين بشكل أساسي في مباراة الأمس بالتدريبات اللياقية، والجمل التكتيكية.