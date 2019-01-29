شركة الفلك تعلن عن 82 وظيفة هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها في كل من جازان، والجبيل، ومدن أخرى، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشغل- تصميم ورسومات (عدد وظيفتين.)

. أخصائي المواد (عدد 20 وظيفة.)

. مهندس موقع (عدد 50 وظيفة.)

. مساعد مهندس (عدد 10 وظائف.)

وأشارت إلى أنّه للتقديم، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2019م ويستمر حتى تاريخ 27 مارس 2019م، ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .