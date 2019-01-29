بالفيديو.. معاناة خريجي الدبلومات الصحية للحصول على وظيفة

نايف السالم(صدى):

ناقش برنامج ” تم ” اليوم الثلاثاء، معاناة خريجي الدبلومات الصحية، في الحصول على وظيفة في تخصصهم، حيث كان هناك تصاريح أعطيت لكثير من الكليات بحيث أنها تقدم دبلومات صحية؛ وعندما تخرجوا تفاجئوا الطلاب أن لا مكان لهم في سوق العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

وقال أحد خريجي الدبلومات الصحية خلال مشاركته في البرنامج : سجلت بالدفعة الأولى والثانية ولم يتم قبولي، بعدها تواصلت مع أحد منسوبي التدريب ورد علي ” بالحظر من الواتساب “!.

في حين قال آخر : طبّقت في مستوصف بعد تخرجي 6 أشهر، وبعد ما انتهى التطبيق ب 3 سنين أتيت للمستوصف مريض وقال لي المدير ألم تتوظف؟ نحن لدينا احتياج صيدلي!.

وأضاف : من خمس سنين أبحث عن عمل، وإذا قدمنا على مستوصف يعجزونك لكي يطفشونك.

#فيديو | خريجي الدبلومات الصحية كان هناك تصاريح أعطيت لكثير من الكليات بحيث أنها تقدم دبلومات صحية؛ وعندما تخرجوا تفاجئوا الطلاب أن لا مكان لهم في سوق العمل في القطاع الحكومي أو الخاص. #خريجو_الدبلومات_الصحيه_في_تم pic.twitter.com/wnCuNphpAW — برنامج تم (@TammTalkShow) January 29, 2019

#فيديو | خالد اليامي: طبّقت في مستوصف بعد تخرجي 6 أشهر، وبعد ما انتهى التطبيق ب 3 سنين أتيت للمستوصف مريض وقال لي المدير ألم تتوظف؟ نحن لدينا احتياج صيدلي!.#خريجو_الدبلومات_الصحيه_في_تم pic.twitter.com/MjV5Z1xskN — برنامج تم (@TammTalkShow) January 29, 2019