بالفيديو.. الفنانة التشكيلية تكشف حقيقة مدوية حول الرجل الذي ظهر معها بالمقطع المصور

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة التشكيلية، جواهر آل محفوظ، حقيقة مدوية حول الرجل الذي ظهر معها بالمقطع المصور.

وقالت جواهر خلال مداخلة تليفونية لها في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية: ” المقطع صور يوم الجمعة 19/5 كان أخويا مسافر وجاني وعاملي مفاجأة، عندما رأيت أخويا نزلت واستقبلته، والمقطع التصويري كان وأنا بشرحله الرسوم، وكنت لا أدري أنه جاي. ”

وتابعت: ” ويدعى عبدالله آل محفوظ، بعد لما خلصنا طلب أخويا صورة معي، واللي كانوا موجودين فريق إعلامي، ولا ندري من الذي التقط الفيديو من المتواجدين “، مختتمة: ” وهذا كل الموضوع. ”

يذكر أنه تم تصوير مقطع فيديو بأحد المعارض التشكيلية في جدة محايل ضمن مهرجان محايل الشتوي الذي يقام في محافظة محايل عسير، وأظهر المقطع الفنانة التشكيلية جواهر آل محفوظ، وهي تشرح اللوحات الموجودة في ركنها بالمعرض ثم طلب منها صورة تذكارية، وتقدم فلف يديه حولها، فاتهمتها مواقع التواصل بالاتفلات الأخلاقي.