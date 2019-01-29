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بالفيديو.. طارق حبيب: أحيانًا البنت تكون ظالمة و شخصيات بعضهن انفصامية

بالفيديو.. طارق حبيب: أحيانًا البنت تكون ظالمة و شخصيات بعضهن انفصامية
عادل الحربي(صدى):

تحدَّث الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، خبير الطب النفسي، عن مفهوم الكرامة والعنف ضد المرأة، والمقاييس التي يحدد عليها ما إذا كانت المرأة مكرمة أو معنفة في مجتمعها.

وقال ” الحبيب ” في حديثه لبرنامج ” ياهلا ” : ” في بعض المجتمعات تبدو المرأة في الظاهر أنها مظلومة وهي سيدة السعادة في ذلك المجتمع، وفي مجتمعات أخرى يبدو أنها سعيدة كل السعادة وهي مظلومة كل الظلم ” .

وأضاف : ” نحتاج أولا أن نحدد مفهوم الكرامة ومفهوم العنف، فرفع الصوت ومد اليد – وهو خطأ لا نبرره – لا يعتبر في بعض المجتمعات تعنيفا بالمعنى السلبي التعنييف ” .

وتابع : ” أنادي بأن يوقف الجميع عند حده، وألا نكتفي بأن ننسب الظلم للزوج والأب، بل إلى الزوجة والبنت أحيانا ” .

وأشار إلى أن ” بعض الفتيات شخصيتها انفصامية تتصرف بطريقة هستيرية وتحب أن تستعرض في طريقة رفضها لوالديها ” .


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