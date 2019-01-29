بالفيديو.. طارق حبيب: أحيانًا البنت تكون ظالمة و شخصيات بعضهن انفصامية
تحدَّث الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، خبير الطب النفسي، عن مفهوم الكرامة والعنف ضد المرأة، والمقاييس التي يحدد عليها ما إذا كانت المرأة مكرمة أو معنفة في مجتمعها.
وقال ” الحبيب ” في حديثه لبرنامج ” ياهلا ” : ” في بعض المجتمعات تبدو المرأة في الظاهر أنها مظلومة وهي سيدة السعادة في ذلك المجتمع، وفي مجتمعات أخرى يبدو أنها سعيدة كل السعادة وهي مظلومة كل الظلم ” .
وأضاف : ” نحتاج أولا أن نحدد مفهوم الكرامة ومفهوم العنف، فرفع الصوت ومد اليد – وهو خطأ لا نبرره – لا يعتبر في بعض المجتمعات تعنيفا بالمعنى السلبي التعنييف ” .
وتابع : ” أنادي بأن يوقف الجميع عند حده، وألا نكتفي بأن ننسب الظلم للزوج والأب، بل إلى الزوجة والبنت أحيانا ” .
وأشار إلى أن ” بعض الفتيات شخصيتها انفصامية تتصرف بطريقة هستيرية وتحب أن تستعرض في طريقة رفضها لوالديها ” .
أ. د. # طارق_الحبيب
نحتاج أولا أن نحدد مفهوم الكرامة ومفهوم العنف، فرفع الصوت ومد اليد – وهو خطأ لا نبرره – لا يعتبر في بعض المجتمعات تعنيفا بالمعنى السلبي التعنييف..#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/QcOwUlzmp7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2019
أ. د. # طارق_الحبيب
سبب الإساءة والتعنيف الأكبر للمرأة والطفل في مجتمعاتنا، هو عدم وجود مؤسسات صاحبة قرار تستطيع أن تحاسب، وليس مجرد مؤسسات تعطي نصائح وتوجيهات أسرية.#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/SocD5C0f4l
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2019
أ. د. # طارق_الحبيب:
أنادي بأن يوقف الجميع عند حده، وألا نكتفي بأن ننسب الظلم للزوج والأب، بل إلى الزوجة والبنت أحيانا..#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/MI5qLEQUIw
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2019
أ. د. # طارق_الحبيب
بعض الفتيات شخصيتها انفصامية تتصرف بطريقة هستيرية وتحب أن تستعرض في طريقة رفضها لوالديها..#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/9xqrS91Eot
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2019
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