بالفيديو.. طارق حبيب: أحيانًا البنت تكون ظالمة و شخصيات بعضهن انفصامية

عادل الحربي(صدى):

تحدَّث الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، خبير الطب النفسي، عن مفهوم الكرامة والعنف ضد المرأة، والمقاييس التي يحدد عليها ما إذا كانت المرأة مكرمة أو معنفة في مجتمعها.

وقال ” الحبيب ” في حديثه لبرنامج ” ياهلا ” : ” في بعض المجتمعات تبدو المرأة في الظاهر أنها مظلومة وهي سيدة السعادة في ذلك المجتمع، وفي مجتمعات أخرى يبدو أنها سعيدة كل السعادة وهي مظلومة كل الظلم ” .

وأضاف : ” نحتاج أولا أن نحدد مفهوم الكرامة ومفهوم العنف، فرفع الصوت ومد اليد – وهو خطأ لا نبرره – لا يعتبر في بعض المجتمعات تعنيفا بالمعنى السلبي التعنييف ” .

وتابع : ” أنادي بأن يوقف الجميع عند حده، وألا نكتفي بأن ننسب الظلم للزوج والأب، بل إلى الزوجة والبنت أحيانا ” .

وأشار إلى أن ” بعض الفتيات شخصيتها انفصامية تتصرف بطريقة هستيرية وتحب أن تستعرض في طريقة رفضها لوالديها ” .

أ. د. # طارق_الحبيب

نحتاج أولا أن نحدد مفهوم الكرامة ومفهوم العنف، فرفع الصوت ومد اليد – وهو خطأ لا نبرره – لا يعتبر في بعض المجتمعات تعنيفا بالمعنى السلبي التعنييف..#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/QcOwUlzmp7 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2019

أ. د. # طارق_الحبيب

سبب الإساءة والتعنيف الأكبر للمرأة والطفل في مجتمعاتنا، هو عدم وجود مؤسسات صاحبة قرار تستطيع أن تحاسب، وليس مجرد مؤسسات تعطي نصائح وتوجيهات أسرية.#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/SocD5C0f4l — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2019

أ. د. # طارق_الحبيب:

أنادي بأن يوقف الجميع عند حده، وألا نكتفي بأن ننسب الظلم للزوج والأب، بل إلى الزوجة والبنت أحيانا..#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/MI5qLEQUIw — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2019