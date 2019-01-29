بالصور.. اندلاع حريق في مستشفى ” الأسياح ” بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

اندلع حریق الیوم الثلاثاء في مستشفى الأسیاح بالقصیم، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مولد الكهرباء بمحيط السور من الجهة الجنوبية.

وأوضح الدفاع المدني أنه لم یتسبب الحريق بأضرار داخل المستشفى أو إصابات ولله الحمد.

وأكدت الشؤون الصحیة بالمنطقة، على أن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالمدیریة بالتعاون مع المستشفى قامت بتفعیل برتوكول الطوارئ المتبع في مثل ھذه الحالات.

كما أكدت أن الإدارات المعنیة للمدیریة تتابع مع شركة الكھرباء لضمان وإعادة وصول التیار الكھربائي لداخل الاقسام بالمستشفى وعدم تأثرھا جراء احتراق المولد الخارجي المغذي للطاقة الكھربائی.