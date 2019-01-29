جمهور الهلال يطالب ” المريسل ” بتنفيذ وعده

نواف السالم(صدى):

طالب بعض جماهير نادي الهلال، الإعلامي عبدالعزيز المريسل بتنفيذ وعده، وذلك بعد إقامة مباراة النصر وأحد في المجمعة، أمس الاثنين.

وأعادت بعض الجماهير، نشر تغريدة لـ المريسل كتبها يوم 25 من الشهر الجاري، جاء فيها: ” إذا أقيمت مباراة النصر وأحد في المجمعة وذكر اسمي عند أي أحد منكم قولوا تراه ما هو كفو ” .

وكانت مباراة النصر وأحد، قد أقيمت في المجمعة و انتصر فيها برباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأثارت المباراة، غضب كبير من جماهير النصر التي اعتبرت أن الفريق يتعرَّض إلى ظلم من قبل التحكيم، فيما شهدت المباراة احتجاج من جماهير النصر على نقل مباراتهم.

وانتقد الإعلامي عبدالعزيز المريسل، موقف اتحاد كرة القدم من تصريحات رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، مشيرًا إلى أنه لم يفعل ذات الشيء مع رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بعد تصريحاته ضد اتحاد الكرة.

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