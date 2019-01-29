للسنة الثالثة.. اتفاقية شراكة بين ” خيرات ” ونادي الإبل لحفظ فائض الطعام

محمد السعران(صدى):

وقعت جمعية ” خيرات لحفظ النعمة ” اليوم، عقد اتفاقية مع ” نادي الإبل ” للمرة الثالثة على التوالي، وبموجبها ستحفظ الجمعية الفائض من مناسبات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ مما سيحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويوطد جسور التواصل بين فئات المجتمع الواحد.

وأشادت الجمعية بالخدمات التي ستقدمها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من جمع فائض الطعام الصالح وفرزه وتوزيعه على الأسر المستفيدة التابعة للجمعية في منطقة الرياض، وجمع فائض الطعام غير الصالح للاستخدام الآدمي، وإعادة تدويره بالطرق الصحية، وذلك بالتعاون مع المستودع الخيري بمحافظة عنيزة.

كما تعمل الفرق الميدانية التابعة للجمعية بالمهرجان على نشر ثقافة حفظ النعمة والتوعية بأضرار الإسراف والتبذير لدى المشاركين وزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل برعاية إعلامية من صحيفة ” سبق ” الإلكترونية.

وكانت جمعية خيرات لحفظ النعمة حققت بفضل من الله في عام 1438هـ، حفظ (172,724) وجبة، وإطعام أكثر من 8300 أسرة مستفيدة، وأيضاً تغطية 549 مناسبة أثناء إقامة المهرجان؛ حيث بلغت كمية الفائض الصالح للاستهلاك (40,314) طنا من الأرز، و(18,711) من اللحم، وتعتبر “سبق” الراعي الإعلامي لأنشطة الجمعية.

كذلك وضعت جمعية خيرات إستراتيجية للاستفادة من الفائض غير الصالح للاستهلاك، والذي بلغ (15,788) طناً من الأرز، و(24,608) من اللحم عن طريق تحويله إلى أعلاف وسماد زراعي.

وفي السياق نفسه، تشهد الجمعية على مساعي أهل الخير ممن ساهموا في نجاح استراتيجيتها وتحقيق أهدافها المعينة على تنفيذ برامجها وخدماتها وفق رؤيتها المستقبلية والتوسع الشامل في كافة البرامج والخدمات في العمل.