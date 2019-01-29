ديباي: أريد ترك ليون والانضمام لبرشلونة أو ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

قال المهاجم الدولي الهولندي، ممفيس ديباي، في تقارير صحفية، إنه يرغب بترك ليون الفرنسي الصيف المقبل، للانضمام إلى فريق كبير مثل ريال مدريد الإسباني.

وتابع ديباي: ” أرغب بانتقال جديد هذا الصيف إلى فريق من مستوى رفيع.. ليون ناد كبير، لكنه ليس من بين أفضل خمسة أندية في أوروبا.. أريد الذهاب الى ناد مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، باريس سان جرمان أو بايرن ميونخ. ”

واستطرد: ” أريد اللعب مع فريق يناسبني وفي فريق يرغب حقاً بلعب كرة القدم.. أتحدث دائما عن ريال مدريد، ناد ملكي.. قمصان بيضاء مذهبة ” ، مؤكداً في الوقت ذاته أنه “ سيبقى مركزاً بشكل كامل على مهمته الحالية مع ليون، وبعدها سنرى أين سأحل. “