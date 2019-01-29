شركة موبايلي توفر وظائف شاغرة في 3 مدن
كشفت شركة موبايلي للاتصالات، عن حاجتها لشغل وظائف إدارية شاغرة متوفرة للسعودية.
والوظائف هي:
1- أخصائي تحليل أعمال خدمة العملاء (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
2- مدير عمليات التخزين (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد).
3- أخصائي توصيل تقنية المعلومات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات).
وأكدت أن التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2019م، وذلك عبر الرابط: هنــــــــــــــا.
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