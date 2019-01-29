شركة موبايلي توفر وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة موبايلي للاتصالات، عن حاجتها لشغل وظائف إدارية شاغرة متوفرة للسعودية.

والوظائف هي:

1- أخصائي تحليل أعمال خدمة العملاء (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

2- مدير عمليات التخزين (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد).

3- أخصائي توصيل تقنية المعلومات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2019م، وذلك عبر الرابط: هنــــــــــــــا.